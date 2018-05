شكوك حول مشاركة حارس منتخب ألمانيا فى مونديال روسيا

المتوسط:

أكد يوب هاينكس مدرب بايرن ميونيخ، نهاية الموسم المحلي لحارس مرماه مانويل نوير الغائب منذ سبتمبر الماضي، وسط شكوك حول قدرته على الدفاع عن ألوان المنتخب الألماني في مونديال روسيا.

وقال هاينكس لمجلة “كيكر” الألمانية: “لن يلعب مانويل ضد شتوتغارت (في المرحلة الأخيرة من الدوري الألماني السبت المقبل)، ولن يخوض نهائي كأس ألمانيا”. في الـ19 من مايو الجاري أمام آينتراخت فرانكفورت.

وأتت هذه التصريحات غداة إعلان الحارس البالغ من العمر 32 عاما، عن عدم تأكده من جاهزيته بنسبة 100% للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم التي ستنطلق في الـ14 من يونيو القادم، والتي ستسعى فيها ألمانيا للدفاع عن اللقب الذي أحرزته في البرازيل 2014.

وقال نوير ردا على سؤال عن مدى جاهزيته للمونديال: “لا أستطيع أن أقول أي شيء في الوقت الحالي. لا يمكن تصور المشاركة في المونديال من دون تدريب”.

وعاود نوير التمارين الشهر الماضي للمرة الأولى مع ناديه بعد غيابه منذ الصيف الماضي، في أعقاب تعرضه لكسر ثان في القدم اليسرى وخضوعه لعملية جراحية، ويخوض سباقا مع الوقت للعودة إلى جاهزيته البدنية قبل انطلاق منافسات المونديال الروسي.

وفي ظل حسم هاينكس عدم مشاركة نوير مع النادي البافاري قبل نهاية الموسم، تبقى أمام الحارس العملاق فرصة خوض مباراتين مع المنتخب، الأولى مع النمسا في الـ2 من يونيو القادم أو ضد السعودية في الـ8 من الشهر ذاته، وذلك في الوديتين اللتين يخوضهما المانشافت قبيل انطلاق النهائيات.

ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف تشكيلته الرسمية المؤلفة من 23 لاعبا في الـ15 من مايو الجاري.

