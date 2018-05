شاهد ما فعلته مراسلة بمشجع تحرش بها على الهواء مباشرة

المتوسط:

تداول رواد وسائل التواصل الجتماعي فيديو يظهر تحرش أحد المشجعين الرياضيين بمراسلة تلفزيونية على الهواء مباشرة.

ولقنت المراسلة المكسيكية، ماريا فرناندا، المشجع درسا قاسيا، بعد تحرشه بها أمام عدسات الكاميرا، ويظهر الفيديو قيام المراسلة بتغطية مباراة للكرة المكسيكية، عند تجمع عدة مشجعين خلفها، حيث بدأ أحدهم بالغناء والتف حولها مشجعون آخرون، وفق صحيفة “صدى” الإلكترونية.

وحاول أحدهم الاصطدام بها من الخلف بغرض التحرش بها، فما كان منها إلا الاستدارة وضربه بالميكروفون الذي تحمله عدة مرات ليتراجع ويذهب بعيدا.

دافعت مراسلة قناة فوكس الرياضية عن رد فعلها عبر “تويتر” مشيرة لعدم ندمها على ما فعلته وقالت إنه حصل على جزائه، وأضافت أنها تجاهلته في المرة الأولى ظنا أن ما حدث نتيجة التدافع لكن ذلك شجعه على تكرار الأمر فدافعت عن نفسها.

