مورينهو: متمسك ببوغبا ومُعجب براشفورد

(رويترز) – يثق جوزيه مورينهو مدرب مانشستر يونايتد في بقاء بول بوغبا وماركوس راشفورد مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الموسم المقبل.

وتعرض بوغبا لاعب وسط منتخب فرنسا لانتقادات بسبب اهتزاز مستواه هذا الموسم بعدما سجل 6 أهداف وصنع 10 أهداف في 25 مباراة بالدوري مع يونايتد ثاني الترتيب.

وذكرت تقارير أن بوغبا (25 عاما) ربما ينتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات المقبلة، لكن مورينهو أبلغ الصحفيين “أعتقد أنه سيكون هنا الموسم المقبل.

“يمكنني التأكيد على أني لا أريد رحيله. يمكنني التأكيد على أن النادي لا يريد رحيله ويمكنني التأكيد على أننا لم نتلق أي عرض لضمه أو من وكيله أو من أي ناد آخر.

“لذا ففي الوقت الحالي بالنسبة لي هو مستمر”.

وشارك راشفورد لاعب منتخب إنجلترا أغلب الفترات كجناح أيسر وسجل 6 أهداف في 33 مباراة بالدوري لكن ذكرت تقارير أنه قد ينتقل إلى فريق آخر على سبيل الإعارة لاكتساب خبرة في ظل أنه يبلغ من العمر 20 عاما.

وقال مورينهو “ماذا عليه أن يفعل حتى يثير إعجابي؟ إنه يثير إعجابي.

“هذا سبب اختياره في كل مباريات الموسم. اخترته في كل المباريات وشارك في كثير من المباريات لذا هو ليس في حاجة للرحيل من أجل اللعب. هو لا يحتاج إلى أي شيء”.

وسيقود مورينهو فريقه الحالي يونايتد ضد فريقه السابق تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في 19 مايو.

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