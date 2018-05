المتوسط:

صعد فريق نادي الأمل ترهونة لمسابقة الدرجة الأولى في دوري الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس.

وتوج نادي الأمل ترهونة بلقب بطل طرابلس لمسابقة الدرجة الثانية للموسم الرياضي 20172018.

وكان فريق نادي الأمل ترهونة قد فاز على فريق نادي الأهلي المصراتي بنتيجة 1-صفر ليصعد إلى مسابقة الدرجة الأولى في دوري الاتحاد الفرعي لكرة القدم طرابلس.

