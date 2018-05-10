اقتربت مسابقة الدوري الإسباني من الانتهاء بعدما أقيمت 36 جولة من الموسم الحالي 2017 / 2018، ولم يعد يتبقى سوى جولتين فقط، علماً بأن برشلونة تُوج باللقب رسمياً بعد فوزه على ديبورتيفو لاكورونيا 4 / 2 في الجولة 35 من الموسم.

وأقيمت ليلة أمس، الأربعاء، مباراتان مؤجلتان من الجولة 34، لعب برشلونة أمام فياريال وفاز عليه بنتيجة كبيرة 5 / 1، في حين خسر ريال مدريد أمام إشبيلية 2 / 3.

ورفع برشلونة رصيده بعد هذا الفوز إلى 90 نقطة في الصدارة، ليبتعد بفارق 15 نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، في حين توقف رصيد ريال مدريد عند 72 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن فالنسيا الذي يحتل المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ترتيب الدوري الاسباني قبل جولتين من نهاية الموسم

وفى المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي يحتل ريال بيتيس المركز الخامس بـ59 نقطة، بفارق نقطتين عن فياريال صاحب المركز السادس، بينما يحتل إشبيلية المركز السابع المؤهل للدور الفاصل في اليوروبا ليج بـ52 نقطة، بفارق 4 نقاط عن خيتافي صاحب المركز الثامن.

وتأكد هبوط 3 فرق لدوري الدرجة الثانية رسمياً، وهى ديبورتيفو لاكورونيا ولاس بالماس ومالاجا.

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