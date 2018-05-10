عقوبة تاريخية.. إيقاف أردا توران 16 مباراة بالدوري التركي

تلقى النجم التركي أردا توران لاعب فريق باشاك شهير الحالي والمعار من فريق برشلونة الإسباني عقوبة تاريخية من قبل الاتحاد التركي، من خلال إيقافه 16 مباراة، لسوء السلوك ضد الحكام.

وترجع واقعة أردا توران إلى المباراة التي تعادل فيها باشاك شهير مع سيفاس سبور 1 – 1، يوم الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري التركي، بعد قيام اللاعب بالاعتداء على الحكم المساعد الذي رفض احتساب مخالفة لمصلحته، ليقوم حكم المباراة بطرده مباشرة.

وبذلك سيغيب توران عن فريقه في مواجهتي أنطاليا سبور وقاسم باشا في نهاية الموسم الجاري، بالإضافة إلى 14 مباراة في الموسم المقبل.

وكان أردا توران صاحب الـ 31 عاما قد انضم لصفوف فريق باشاك شهير خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من فريق برشلونة لمدة موسم ونصف.

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