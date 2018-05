هارى كين يقترب من لقب صلاح ويقود توتنهام لدورى الأبطال

المتوسط:

قاد النجم الإنجليزي الدولي هاري كين فريقه توتنهام هوتسبير لفوز ثمين على ضيفه نيوكاسل يونايتد أمس الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وسجل كين الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 50، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وبتعادل تشيلسي مع هدرسفيلد تاون في مباراة أخرى 1-1، أصبح توتنهام (74 نقطة) متفوقا بأربع نقاط على جاره اللندني مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم، ليضمن التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم القادم، تاركا البطاقة الرابعة للتشامبيونزليغ حائرة بين ليفربول (72 نقطة) وتشيلسي (70نقطة).

ورفع كين رصيده التهديفي إلى 28 هدفا في البريميرليغ، مقلصا الفارق إلى ثلاثة أهداف مع متصدر الهدافين المصري محمد صلاح نجم ليفربول صاحب الـ31 هدفا، وذلك قبل جولة واحدة من إسدال الستار على البطولة الأحد المقبل.

