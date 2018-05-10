برشلونة يضحى بسواريز من أجل ضم جريزمان

يسود في الأفق داخل برشلونة ، التضحية بالنجم لويس سواريز من أجل ضم الهداف الفرنسى جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية ، نقلا عن راديو كتالونيا الأسباني، أن برشلونة حال نجاحه في ضم جريزمان البالغ من العمر 27 عاما ، سيكون من بين أمرين أحلاهما مر بالنسبة لباقي النجوم المتواجدين مع الفريق في الوقت الحالي .. أما الجلوس احتياطيا أو التضحية بأي منهم، و حال إذا ما كان الحل الثاني هو الأمر الواقع سيكون الأقرب إلى الرحيل هو سواريز بسبب عامل السن ، إذ يبلغ من العمر 31 عاما، على العكس من نظرائه الآخرين في مقدمتهم ديمبلي البالغ 20 عاما الذي يملك مستقبل كبير يدعم البارسا في السنوات المقبل وكأن تالقه الكبير أمس في مباراة برشلونة وفياريال وتسجيله هدفين أكبر دليل، وهناك البرازيلي كوتينيو المنضم إلى الفريق في يناير الماضي، وكذلك باكو ألكاسير الذي أصبح ورقة رابحة يمكن الاستفادة منه على دكة البدلاء، و في الأخر هناك ميسي الذي اقترب من تجديد تعاقده مع البارسا.

ويقال أن برشلونة سيلجأ إلى كسر عقد جريزمان مع أتلتيكو ممدريد لضمه إلى صفوفه مقابل 87 مليون إسترلينى، بعدما خفض فيمة الشرط الجزائى الموجود فى عقده والذى كان يبلغ 175 مليون إسترلينى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية