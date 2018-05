جالطة سراى التركى يسعى لخطف نجم منتخب مصر “تريزيجيه”

المتوسط:

أكدت تقارير صحفية تركية أن نادى جالطة سراى يسعى لللحصول على خدمات نجم المنتخب المصرى محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن فاتح تيريم، المدير الفنى لنادى جالطة سراى، يخطط لتجديد دماء الفريق بالتعاقد مع العديد من العناصر الشابة، أبرزهم محمود تريزيجيه الذى قدم عروضاً رائعة مع قاسم باشا الموسم الحالى، مشيرة إلى أن إدارة النادى تبذل محاولات مكثفة لضم اللاعب ولا تعتزم الاستسلام فى إتمام الصفقة.

وأضافت الصحيفة أن محمود تريزيجيه وزميله محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى سيكونا من أبرز لاعبى المنتخب المصرى فى بطولة كأس العالم التى تستضيفها روسيا الشهر المقبل.

وكانت تقارير صحفية تركية ذكرت، فى وقت سابق، أن نادى قاسم باشا اشترط الحصول على 7 ملايين يورو نظير الموافقة على رحيل محمود تريزيجيه إلى جالطة سراى الذى توج بلقب الدورى التركى “20 مرة”.

وسجل محمود تريزيجيه “هدفين” فى فوز قاسم باشا على طرابزون سبور بنتيجة 5 – 2 فى المباراة التى جمعتهما السبت الماضى ضمن منافسات الدورى التركى ليرفع رصيده من الأهداف فى المسابقة إلى 13، ليحتل المركز العاشر فى قائمة أفضل 10 هدافين بين النجوم الأفارقة المحترفين فى دوريات أوروبا.

وانضم اللاعب المصرى لصفوف قاسم باشا التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادما من أندرلخت البلجيكى على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، ليقرر نادى قاسم باشا تفعيل بند الشراء مقابل 2.5 مليون يورو.

ودخل محمود تريزيجيه دائرة اهتمامات العديد من الأندية الأوروبية بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع قاسم باشا الموسم الحالى، أبرزها جالطة سراى التركى، وإيفرتون وبورنموث وبيرنلى وليستر سيتى فى إنجلترا.

