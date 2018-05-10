مدرب أيسلندا يتحدى منافسيه في مونديال روسيا

قال مدرب أيسلندا، هيمير هالجريمسون، إن فريقه يسعى للحصول على دفعة من مسيرته الرائعة في بطولة يورو 2016 في فرنسا، من أجل ترك بصمة في نهائيات كأس العالم في روسيا وبلوغ دور الستة عشر.

واعترف المدرب بأن المنتخب يلعب في مجموعة صعبة بجانب الأرجنتين وكرواتيا ونيجيريا لكنه يرفض الشعور بالخوف.

وقال هالجريمسون في مقابلة مع رويترز: “ستكون 3 مباريات صعبة ضد منتخبات تملك خبرة أكبر في كأس العالم ونحن بلا خبرة، لكن في بطولة أوروبا 2016 قدمنا أفضل مبارياتنا ضد الفرق الكبيرة”.

وباتت أيسلندا، البالغ تعداد سكانها 340 ألف نسمة والتي تضم حوالي 100 لاعب محترف فقط في البلاد، أصغر دولة تتأهل إلى كأس العالم على الإطلاق.

وشاركت أيسلندا في أول بطولة كبرى في 2016 حيث تعادلت مع البرتغال والمجر وفازت على النمسا وإنجلترا قبل أن تخسر في دور الثمانية أمام فرنسا، وصيفة البطلة خلال مسيرة استثنائية.

وقال هالجريمسون: “هدفنا عبور هذه المجموعة ولأنها مجموعة قوية فإن تأهلنا يعني عدم الخوف من أي منافس بعد ذلك.. لن نواجه منتخبات أفضل من تلك”.

وواصل: “يشعر الأيسلنديون بالتفاؤل.. نعتقد دائما أننا سنفوز بالمباراة ثم بالمباراة التالية”.

لكنه شدد على أن أهم شيء هو مواصلة التطور بغض النظر عن نتائج أيسلندا في روسيا.

وقال: “النجاح ليس فقط في كأس العالم وكيف سيكون الأداء.. هذه رحلة مستمرة في الاتجاه الصحيح”.

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