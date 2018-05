أتليتكو مدريد يسعى لخطف نجم السيتى لتعويض رحيل جريزمان لبرشلونة

المتوسط:

دخل مهاجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو ضمن دائرة اهتمامات نادى أتلتيكو مدريد الإسباني الذى يسعى خلال الانتقالات الصيفية المقبلة تعويض الرحيل المتوقع لنجمه الفرنسى أنطوان جريزمان إلى فريق برشلونة

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن دخول إدارة نادى أتلتيكو مدريد فى مفاوضات مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من أجل الحصول على خدماته الصيف المقبل لتعزيز هجوم الفريق.

هل يعوض مهاجم مانشستر سيتى غياب انطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد،وأضافت الصحيفة، أن الروخى بلانكوس يسعى لاستغلال الصعوبات التى يواجهها مهاجم مانشستر سيتي تحت قيادة المدرب بيب جوارديولا على الرغم من تسجيله 30 هدفا خلال 39 مباراة تحت قيادته.

وكان مانشستر سيتي قد ضم أجويرو من أتلتيكو مدريد عام 2011، حيث يرتبط المهاجم الأرجنتيني بعقد مع السيتي يمتد حتى عام 2020.

نجح مانشستر سيتي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا فى تحقيق 3 أرقام تاريخية عقب الفوز الذى حققه السيتي على فريق برايتون أمس الأربعاء بنتيجة 3 – 1، فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 بالبريميرليج وهى:

1 – مانشستر سيتي أصبح أكثر فريق تسجيلا للأهداف خلال موسم واحد بالدوري الإنجليزي برصيد 105 أهداف متخطيا تشيلسي 103 أهداف خلال موسم 2009 – 2010.

2 – وصل مانشستر سيتي للفوز رقم 31 فى الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليعادل رقم توتنهام خلال موسم 1960 – 1961.

3 – مانشستر سيتي أصبح أكثر فريقا فى تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 97 نقطة متخطيا تشيلسي 95 نقطة موسم 2004 – 2005.

