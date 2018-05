الاتحاد التركى يوقف نجم برشلونة 16 مباراة بعد ضربه للحكم

المتوسط:

وقع الاتحاد الكرة التركى عقوبة هى الأقسى فى تاريخ الكرة التركية على نجم برشلونة المعار لفريق باشاك شهير التركى تلقى النجم التركى بإيقافه 16 مباراة، لسوء السلوك ضد الحكام.

وترجع واقعة أردا توران إلى المباراة التى تعادل فيها باشاك شهير مع سيفاس سبور 1 – 1، يوم الجمعة الماضى ضمن منافسات الجولة 32 من الدورى التركى، بعد قيام اللاعب بالاعتداء على الحكم المساعد الذى رفض احتساب مخالفة لمصلحته، ليقوم حكم المباراة بطرده مباشرة.

وبذلك سيغيب توران عن فريقه فى مواجهتى أنطاليا سبور وقاسم باشا فى نهاية الموسم الجارى، بالإضافة إلى 14 مباراة فى الموسم المقبل.

وكان أردا توران صاحب الـ 31 عاما قد انضم لصفوف فريق باشاك شهير خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من فريق برشلونة لمدة موسم ونصف.

