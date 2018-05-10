(شاهد الصور).. انطلاق بطولة “كاراتيه” في جامعة بنغازي

بنغازي-العنوان

نظمت إدارة النشاط في جامعة بنغازي اليوم الخميس البطولة الأولى لرياضة الكاراتيه داخل مجمع الكليات “داخلي البنات سابقاً”، بمشاركة 100 طالب من مختلف فروع الجامعة.

ونقل المركز الإعلامي بالجامعة عن مدير إدارة النشاط الصادق سعد السوسي، قوله :” تقام داخل مجمع كليات “الاقتصاد -الآداب -الإعلام ” اليوم بطولة جامعة بنغازي الأولى للكاراتيه لفئتي 21كبار للجنسين ،بالتعاون مع الاتحاد الفرعي للعبة.

وأشار السوسي إلى أن هذه البطولة تأتي في إطار تنفيذ خطة إدارة النشاط للعام الدراسي الجامعي 2017/2018.

وأضاف السوسي:”انتهجت إدارة النشاط مؤخرا التعاون مع الاتحادات الرياضية الفرعية في محاولة للتحايل على انعدام الإمكانيات بالتعاضد مع الاتحادات الفرعية من اجل توفير مناشط للطلبة داخل الجامعة”.

وقال “إن جامعة تمر بأزمة حادة”، مؤكداً أن ذلك لن يقف حجرة عثرة أمام تحقيقهم لهدف سامي، وهو الوقوف مع الشباب وتشجيعهم وتنظيم المسابقات والمناشط الرياضية بمختلف أنواعها.

وأضاف السوسي: “هذا ما دفعنا للتواصل مع الاتحادات الفرعية؛ فكلنا نعمل من أجل النهوض بالشباب أينما كانوا، والشباب في حاجة إلى الدعم النفسي والرياضي والثقافي خاصة بعد خروجهم من حالة الحرب والاقتتال ضد الإرهاب”.

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