محمد صلاح يتوج بلقب أفضل لاعب فى ليفربول موسم 2018

لقب جديد يحسمه الدولى المصرى محمد صلاح، حيث توج فى الحفل المقام مساء اليوم بجائزة أفضل لاعب فى ليفربول خلال الموسم الحالى 2017 – 2018 وفقا لاختيار زملائه فى الفريق والجماهير، وذلك على هامش الحفل السنوى المقام حاليا، لتوزيع جوائز الأفضل فى النادى.

وجاء تتويج محمد صلاح بالجائزة بعدما سجل محمد صلاح 43 هدفا مع الريدز فى جميع المسابقات، إذ يتصدر الفرعون المصرى قائمة هدافى البريميرليج برصيد 31 هدفا، متفوقا بفارق 3 أهداف عن أقرب منافسيه هارى كين نجم توتنهام الذى يمتلك 28 هدفا.

