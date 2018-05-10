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تعادل وفوز بين الأربعة الكبار

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في وقت متزامن جرت مباريات الجولة الأوى من الدور الرباعي الذي يضم كلاً من الأهلي بنغازي والاتحاد والنصر والأهلي طرابلس.

حقق نادي الاتحاد انطلاقة جيدة في الدور الرباعي بفوزه على الأهلي بنغازي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الأولى.

افتتح الاهلي بنغازي التسجيل في مطلع الشوط الثاني عبر ركلة جزاء نفذها ابراهيم بو دبوس، ليعدل بعدها محمد الطبال النتيجة للاتحاد أيضاً من علامة الجزاء في الدقيقة الستين.

وفي اخر دقائق المباراة أهدى احمد التربي الفوز للاتحاد بتسجيله للهدف الثاني ليتصدر الاتحاد الفرق الأربعة بثلاث نقاط.

أما الأهلي طرابلس فقد عاد بتعادل ثمين من مستضيفه النصر بتعادله معه بهدف لهدف ضمن مباريات الجولة الاولى من الدور الرباعي.

وأنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف مفتاح طقطق في الدقيقة الخامسة والثلاثين لكن بطل المسابقة نجح في إدراك التعادل عبر مهند بوعجيلة بعد خمس دقائق من انطلاق الشوط الثاني، تعادل ظل سائدًا حتى صافرة النهاية ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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