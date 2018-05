«الاتحاد» يهزم «أهلي بنغازي» بهدفين مقابل هدف بافتتاح المربع الذهبي

المتوسط:

نجح فريق الاتحاد في تحقيق أول ثلاث نقاط في الجولة الافتتاحية للمربع الذهبي المتوج ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه بهدفين مقابل هدف على أهلي بنغازي في المباراة التي جمعتهما أمس على ملعب طرابلس.

تقدم أهلي بنغازي بهدف لابراهيم بودبوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54، وبعد 4 دقائق، تعادل محمد الطبال للاتحاد بهدف من ركلة جزاء، قبل أن يعود الاتحاد ليسجل هدف الفوز عن طريق أحمد التربي.

خاض الاتحاد اللقاء برسم تكتيكي «3 – 5 – 2»، وتشكيل مكون من: «محمد الفرجاني – المعتصم صبو – أحمد التربي – طارق الجمل – عبد العريز بالريش – صُهيب بن سليمان – المهدي المصري – عبدالمعين خماج – عبدالعاطي العباسي – محمد الطبال – كوامي كازيتو، والبدلاء: السماني الصاوي – أحمد الزوي – مؤيد القريتلي – ناجي دراه – طلال فرحات – عمران سالم – معاذ المنصوري».

