المتوسط:

تعادل أهلي طرابلس مع ضيفه النصر بهدف لمثله، على ملعب بنينا الذي استضاف المباراة الثانية في المربع الذهبي.

تقدم النصر بهدف أحرزه مفتاح طقطق في الدقيقة 34، في المباراة، وتعادل أهلي طرابلس عن طريق مهند بو عجيل.

