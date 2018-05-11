إجراء قرعة بطولة «الوفاق» الرمضانية لكرة القدم

عين ليبيا

أجريت بالمركز الصحفي بديوان رئاسة الوزراء ظهر اليوم الخميس قرعة بطولة الوفاق الرياضية لكرة القدم الخماسية لفئتي القدامى والناشئين، بحضور رئيس المنظمة الدولية للرياضة والثقافة العمالية “علي المخزوم”، ولاعب كرة القدم الدولي السابق “جلال الدامجة”، ومندوبي الوزارات والهيئات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، ونخبة من الرياضيين الليبيين، وحكام كرة القدم.

البطولة التي ستنطلق مساء الاثنين القادم الموافق 14مايو2018 وسيحتضنها ملعب ميدان الشهداء المجاور لقلعة “السراي الحمراء” بطرابلس، ستبدأ أولى مبارياتها مساء أول أيام شهر رمضان المبارك، حيث تم اختيار القرعة من خلال ثلاث مجموعات، والتي جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى “المجلس الرئاسي” وتضم:

– مختلط قدامى طرابلس – قدامى طرابلس – شركة المدار

المجموعة الثانية “وزارة التعليم” وتضم:

– مصلحة الجمارك – الهيئة العامة للاتصالات – ديوان المحاسبة

المجموعة الثالثة “مصلحة الضرائب” مصلحة

– صندوق التضامن الاجتماعي – وزارة المالية – وزارة العدل

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