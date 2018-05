صور| نجوم جوائز الأفضل في تشيلسي 2018

المتوسط:

توج النجم الفرنسى نجولو كانتى بجائزة أفضل لاعب فى تشيلسى خلال الموسم الحالى 2017 – 2018 وفقا لتصويت الجماهير، وذلك على هامش الحفل السنوى الذى أقيم مساء الخميس.

كما حصل النجم البرازيلى ويليان على جائزة أفضل لاعب فى تشيلسى، ولكن وفقا لتصويت لاعبى البلوز.

وحصد ويليان أيضا جائزة أفضل هدف فى مشوار تشيلسي هذا الموسم والذى سجله فى مرمى فريق برايتون.

كما حصل المدافع الدنماركى اندريس كريستينسين على جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم.

