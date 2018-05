 مانشستر يونايتد يضمن المركز الثاني في الدوري الإنجليزي

المتوسط:

ضمن فريق مانشستر يونايتد رسميا تحقيق المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإنجليزى هذا الموسم برصيد 78 نقطة، وذلك بعد تعادله سلبيا مع فريق وستهام، فى اللقاء المؤجل من الجولة 31 بالبريميرليج.

ويعد المركز الثانى هو أفضل مركز حققه مانشستر يونايتد فى أخر 7 مواسم وبالتحديد منذ موسم 2012 – 2013، مع السير أليكس فيرجسون، عندما حقق الفريق لقب البريميرليج.

بينما يعد أسوأ مركز حققه اليونايتد منذ رحيل فيرجسون خلال موسم 2013 – 2014 فى المركز السابع برصيد 64 نقطة.

ويختتم مانشستر يونايتد موسمه الحالى بلقاء فريق واتفورد يوم الأحد المقبل، على ملعب “أولد ترافورد”.

