ريال سوسيداد يتنازل عن شعاره من أجل تكريم القائد

يكرم نادي ريال سوسيداد القائد خافيير بريتو، خلال مواجهة ليجانيس غداً السبت في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني “الليجا”، بطريقة مبتكرة.

ريال سوسيداد قرر أن يطبع صورة اللاعب صاحب الـ34 عاما، والذي سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، على صدر القميص بدا من شعار النادي، لكي يرتديه اللاعبون في مباراة ليجانيس، وهى المواجهة الأخيرة للفريق على ملعبه “أنويتا” الموسم الجاري.

ولن يتمكن بريتو من خوض لقاء السبت بسبب الإصابة، وكان قد انضم للفريق منذ 14 عاما، وخاض أكثر من 530 مباراة مع الفريق الأول منذ عام 2003.

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