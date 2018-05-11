الأهلي طرابلس يطالب بتحكيم أجنبي

طالبت إدارة نادي الأهلي طرابلس الاتحاد الليبي لكرة القدم بضرورة إسناد بقية مباريات فريقها الأول لكرة القدم بالدور الرباعي لحكام أجانب.

وعللت إدارة الزعيم طلبها هذا بسبب ما شهدته الجولة الافتتاحية للدور الرباعي للمنافسة على لقب بطولة الدوري الليبي الممتاز حيث شهدت الجولة اعتراضات واسعة من قبل اللاعبين والجمهور الرياضي على أداء الحكام المحليين في لقائي النصر والأهلي طرابلس والاتحاد والأهلي بنغازي.

وأكدت إدارة نادي الأهلي في رسالتها لاتحاد الكرة بأن فريقها لن يخوض مستقبلاً أية مباراة بهذه المرحلة في حال لم يستجيب أهل الاختصاص باتحاد الكرة ولجنة التحكيم العامة لمطالبهم المشروعة بتكليف أطقم تحكيم أجنبية بدلاً من المحلية لبقية مبارياتهم بالمسابقة.

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