المتوسط:

أنهى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة غارديان نقلا عن محمد صلاح عقب سؤاله عن إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، وذلك خلال مقابلة بعد تتويج الفرعون بجائزة أفضل لاعب في الموسم الحالي مع الريدز أمس الخميس، حيث أجاب بالقول: “أنا سعيد للغاية هنا في ليفربول، وكل الأمور تسير على ما يرام”.

وأضاف: “لدي طموحات كثيرة أسعى لتحقيقها في المستقبل مع ليفربول، لقد قدمنا موسما رائعا، وتأهلنا لنهائي دوري أبطال أوروبا، كل من ينتمي لليفربول سعيد للغاية بما نحققه”.

وأكمل أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم: “إنها مجرد بداية، هذا موسمي الأول مع ليفربول، ونفس الحال بالنسبة للاعبين آخرين، لم أتابع كل مباريات ليفربول الموسم الماضي، ولكن أعتقد أن ما حققناه هذا الموسم لا يصدق”.

وأضاف:”نسعى للتأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، كما نتطلع أيضا لحصد اللقب القاري، سنلعب من أجل الفوز على ريال مدريد”.

وعن اختياره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي ونادي ليفربول للموسم الحالي قال صلاح: “لعبت موسما جيدا مع ليفربول، لكنه لم يكن كذلك، لولا مساعدة رفاقي، نحن نحاول مساعدة بعضنا”.

وسيلتقي ناديي ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الـ26 من مايو الجاري على أرضية الملعب الأولمبي في العاصمة الأوكرانية كييف.

The post صلاح يعلق ينفي شائعات تعاقده مع ريال مدريد appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية