اخبار الرياضة

انطلاق بطولة جامعة بنغازي للكاراتيه

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظمت إدارة النشاط بجامعة بنغازي، الخميس، بطولة جامعة بنغازي الأولى للكاراتيه والتي أقيمت بمجمع كليات الاقتصاد والآداب والإعلام.

وانطلقت البطولة رسمياً على تمام الساعة 12:00 ظهراً بمنافسات الكاتا الفردي ثم الكاتا الجماعي، وجرت المنافسات بفئة تحت 21 سنة وأيضاً الكبار للجنسين.

وتواصلت إثر ذلك منافسات “الكوميتي تحت 21 سنة وكان من المقرر أن تختتم بالتنافس على لقب الكوميتي للكبار.

وتحاول جامعة بنغازي في هذه الفترة تكثيف النشاطات الرياضية في الألعاب الفردية والجماعية من أجل خلق الجانب الترفيهي للطلبة داخل جميع الأقسام.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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