اختيار قائمة منتخب طرابلس لفئة البراعم

اعتمدت لجنة المنتخبات بالاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس القائمة شبه النهائية لمنتخب طرابلس الكبرى لفئة البراعم، الذي يتأهب لخوض عدة مباريات ودية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وضمت القائمة 33 لاعباً سيدخلون في تجمع تدريبي، الجمعة، بملعب نادي الترسانة الرياضي.

ويار إلى أن منتخب طرابلس لفئة البراعم كان قد أجرى منذ آواخر مارس عدة تجمعات وحصص تدريبية بملاعب طرابلس الدولي وعلي الزقوزي والأكاديمية بجنزور بالإضافة لملاعب أندية المدينة والاتحاد والترسانة.

وتشهد ليبيا هذه الفترة طفرة على صعيد الفئات السنية بعد إعادة تفعيل المنتخبات الوطنية للفئات السنية ومن أبرزها منتخب الناشئين ومنتخب الشباب.

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