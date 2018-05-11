النصر والأهلي طرابلس في نهائي كأس السلة

يلتقي النصر نظيره الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، الجمعة، على أرضية مجمع سليمان الظراط على تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا كبيرا من جمهور النصر الذي سيساند فريقه من أجل تحقيق ثنائية الدوري والكأس، بعد أن نجح الفريق منذ حوالي أسبوعين في ختام مسابقة الدوري بتتويجه باللقب.

وفي المقابل، سيحاول رفاق محمد الساعدي إحراج النصر وتحقيق لقب الكأس خاصة وأن الفريق قدم موسماً قوياً وكان قريبا من التتويج بلقب الدوري لولا تدخل خبرة لاعبي النصر في الأنفاس الأخيرة من المباراة الختامية.

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