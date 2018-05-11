اخبار الرياضة

النصر والأهلي طرابلس في نهائي كأس السلة

تم النشر منذُ 42 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يلتقي النصر نظيره الأهلي طرابلس في نهائي كأس ليبيا لكرة السلة، الجمعة، على أرضية مجمع سليمان الظراط على تمام الساعة السابعة مساء.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا كبيرا من جمهور النصر الذي سيساند فريقه من أجل تحقيق ثنائية الدوري والكأس، بعد أن نجح الفريق منذ حوالي أسبوعين في ختام مسابقة الدوري بتتويجه باللقب.

وفي المقابل، سيحاول رفاق محمد الساعدي إحراج النصر وتحقيق لقب الكأس خاصة وأن الفريق قدم موسماً قوياً وكان قريبا من التتويج بلقب الدوري لولا تدخل خبرة لاعبي النصر في الأنفاس الأخيرة من المباراة الختامية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك