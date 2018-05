المتوسط:

حث الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول على إنهاء الموسم بتحقيق الفوز في آخر مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم قبل التوجه لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الشهر.

وقادت حصيلة رائعة من 43 هدفا في 50 مباراة في كل المسابقات في أول موسم له في الفريق المنتمي لميرسيسايد، المهاجم المصري لحصد العديد من الجوائز من بينها جائزة أفضل لاعب في ليفربول هذا الموسم التي حصل عليها الليلة الماضية.

ويحتاج ليفربول للتعادل على أرضه أمام برايتون اند هوف البيون، بعد غد الأحد، ليضمن إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بخلاف أنه سيخوض نهائي البطولة أمام ريال مدريد حامل اللقب في كييف في 26 مايو الجاري.

ويمنح الفوز في هذه المباراة ليفربول لقبه الأوروبي السادس في تاريخه ويضمن له المشاركة في البطولة الموسم المقبل.

وقال صلاح لموقع ليفربول على الإنترنت “أمضينا موسما جيدا لكل اللاعبين، الآن بلغنا المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا وأمامنا مباراة واحدة في الدوري وعلينا الفوز أو التعادل لنضمن مكانا في دوري الأبطال الموسم المقبل، مضيفا “ولهذا فعلينا أن نخوض المباراتين كما لو أنهما نهائيان.

وأشار “نسعى لضمان التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل ثم نسعى للفوز بنهائي البطولة. سنعلب أمام ريال مدريد بهدف الفوز ولكننا نفكر حاليا في مباراة برايتون. وأمامنا 14 يوما للاستعداد للمباراة”.

وأسهم صلاح، (25 عاما)، مع الجناح ساديو ماني والمهاجم روبرتو فيرمينو في نجاح ليفربول هذا الموسم ويتطلع لدفع الفريق للوصول إلى مستويات جديدة في المستقبل.

The post صلاح يدعو ليفربول لتحقيق مركز متقدم بالدوري الإنجليزي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية