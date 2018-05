«الكابيتانو» يشارك اللعب بمباراة اعتزاله أمام أياكس

المتوسط:

اتفق حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الشركة المنظمة لمهرجان اعتزاله، والمقرر له اليوم الجمعة على ملعب هزاع بن زايد بالعين الإماراتية، على المشاركة في مباراة الاعتزال.

وقرر الكابيتانو المشاركة بالمباراة التي تجمع الأهلى مع فريق أياكس الهولندي، لمدة 76 دقيقة.

وجاء قرار غالي بمغادرة الملعب في الدقيقة 76، أي قبل انتهائها بأربع عشرة دقيقة تمامًا؛ استنادا إلى رقم قميصه 14 والذي يعد الرقم الخاص به خلال مسيرته في الملاعب.

