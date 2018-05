أهلي طرابلس يضع شروطه للبقاء بالدوري الممتاز

المتوسط:

أنذر نادي أهلي طرابلس، بالانسحاب من منافسات الدوري الليبي، خلال الفترة المقبلة، حال عدم استقدام حكم أجنبي، لإدارة مبارياته في دورة التتويج باللقب.

وأكد أهلي طرابلس، خلال بيان، نشره عبر حسابه على موقع التواصل فيس بوك، أنه لن يكون طرفاً في أي مباراة، يقودها حكم محلي.

ونوه الفريق الليبي، أنه لا يثق في الحكم المحلي، بعد متابعة أداء الحكام، خلال الجولة الأولى من الدورة الرباعية للتتويج بالدوري.

وكان أهلي طرابلس، قد تعادل في الجولة الأولى بالدورة، أمام النصر، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على ملعب شهداء بنينا.

