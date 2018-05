المتوسط:

حقق نادي الاتحاد، فوزا صعبا في مستهل مشواره في دورة التتويج بلقب الدوري الليبي، على نظيره أهلي بنغازي، بنتيجة 2-1، يوم أمس الخميس، على ملعب طرابلس الدولي.

ونجح أهلي بنغازي، في افتتاح التسجيل، في الدقيقة 61، عن طريق إبراهيم بو دبوس، من ركلة جزاء، لكن الاتحاد أدرك التعادل، في الدقيقة 64، من ركلة جزاء.

وخطف أحمد التربي، هدف الفوز للاتحاد، قبل صافرة النهاية بدقيقتين، من رأسية قاتلة.

وبهذه النتيجة، حصد نادي الاتحاد، 3 نقاط مهمة، في بداية مشواره في دورة التتويج.

The post الاتحاد يحقق فوزا ثمينا على أهلي بنغازي بالدوري الممتاز appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية