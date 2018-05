«المان يونايتد» وصيفا للـ«بريمييرليج» بتعادله مع وست هام

المتوسط:

انتزع مانشستر يونايتد النقطة المطلوبة لضمان وصافة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع وست هام يونايتد يوم أمس الخميس.

كانت هناك القليل من الفرص في شوط أول باهت وتصدى أدريان حارس وست هام بشكل جيد لتسديدة أليكسيس سانشيز وكان ماركو أرناوتوفيتش الأقرب لهز شباك يونايتد.

وسدد بول بوجبا تسديدتين قرب المرمى وحصل اللاعب الفرنسي على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة بعد احتكاك مع مارك نوبل الذي حصل على انذار أيضا بسبب الانفعال الشديد.

ويبتعد يونايتد بفارق 19 نقطة خلف البطل مانشستر سيتي وضمن المركز الثاني بتفوقه بأربع نقاط على توتنهام هوتسبير ثالث الترتيب مع تبقي مباراة واحدة على نهاية الموسم.

وسيواجه فريق المدرب جوزيه مورينيو منافسه تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الانجليزي يوم 19 من الشهر الجاري.

