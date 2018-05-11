العمروش مدربا لفرسان المتوسط

أعلن رئيس الاتحاد الليبي جمال الجعفري، في تصريح خاص لـ”218″، إن الاتحاد قرر تسمية المدرب الجزائري الأصل البلجيكي الجنسية عادل العمروش مدربا للمنتخب الأول لكرة القدم.

وبتعيين العرموش ينتهي الجدل حول منصب مدرب المنتخب الذي ظل شاغرا لأكثر من ثلاثة أشهر، وسيقود المدرب الجديد “الفرسان” في تصفيات كأس أفريقيا.

وأشرف العمروش في السابق على تدريب منتخبات غينيا الاستوائية والمنتخب الكيني ومنتخب بورندي، بالإضافة لإشرافه على عدة فرق أوروبية وأفريقية أغلبها في الجزائر.

ولد العمروش في السابع من مارس في 1968، وكان لاعبا لفرق شباب بلوزداد وشبيبة القبائل واتحاد العاصمة، كما مثل فرقا بلجيكية قبل أن يلتحق بمجال التدريب.

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