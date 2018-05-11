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من هم أعلى المدربين أجوراً في كأس العالم 2018

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / عين ليبيا
عين ليبيا
مصدر الخبر / عين ليبيا

يتصدر “لوف” مع منتخب المانشافت قائمة رواتب المدربين

 

عين ليبيا

كشف موقع Transfermarkt أن مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف هو صاحب أعلى راتب بين المدربين في كأس العالم 2018، بينما جاء مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف في المرتبة الخامسة.

واعتمد الموقع الألماني في إعداد القائمة على راتب المدرب في السنة، حيث يتصدر لوف مع منتخب المانشافت قائمة رواتب المدربين ويتقاضى (3,8 مليون يورو).

ويأتي المدربان البرازيلي تيتي والفرنسي ديديه ديشامب في المركز الثاني والثالث على التوالي بنفس الرقم، يليهم مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبتيغوي في المركز الرابع، بينما تمكن المدرب الروسي تشيرتشيسوف من دخول نادي الخمسة الكبار.

وجاءت قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم روسيا 2018 كالتالي:

بينما يتقاضى كل من مدربي صربيا وبولندا والسنغال أقل الرواتب في القائمة.

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عين ليبيا

عين ليبيا

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