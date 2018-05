برشلونة يلعب مباراة ودية فى مئية مانديلا بجنوب إفريقيا

المتوسط:

أعلن نادي برشلونة الإسباني أنه سيخوض مباراة ودية أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في جوهانسبرغ في الـ16 من مايو الجاري في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على مولد نيلسون مانديلا.

وبحسب البيان الذي نشره برشلونة على موقعه الرسمي على الإنترنت، فإن المباراة ستقام في استاد (إف.إن.بي)، الذي كان يعرف سابقا باسم سوكر سيتي، حيث أحرزت إسبانيا هناك لقب كأس العالم 2010 بتشكيلة ضمت ثلاثي برشلونة جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا صاحب هدف الفوز الوحيد على هولندا في النهائي.

وجاء في البيان: “عبر برشلونة باستمرار عن إعجابه بنيلسون مانديلا، وهو أحد أعظم الشخصيات في القرن العشرين، والذي بعد 27 عاما من السجن أصبح أول رئيس ديمقراطي منتخب في جنوب إفريقيا في مرحلة ما بعد التمييز في الفترة بين 1994 و1999”.

وولد مانديلا في الـ18 من يوليو عام 1918.

