سموحة ينسحب من نهائى كأس مصر أمام الزمالك بسبب الحكام

قرر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب بشكل رسمي من نهائي كأس مصر لكرة القدم، والمقرر إقامته أمام الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وقال المهندس فرج عامر، رئيس النادي في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قرر مجلس إدارة نادي سموحة الانسحاب من نهائي كأس مصر”.

وكان مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبو ريدة، قد دعا إلى اجتمع طارئ غدا السبت، لبحث تداعيات الأزمة الحالية بين الاتحاد ورئيس النادي، بسبب هوية حكام النهائي.

وطالب نادي سموحة بتعيين حكام أجانب لإدارة النهائي، على أن يتحمل جميع التكاليف المالية الخاصة بهم، إلا أن طلبه قوبل بالرفض بعد أن أصدر الاتحاد بيانا أكد خلاله أن طاقما مصريا سيدير النهائي، وهو ما أشعل الأزمة بينهما.

