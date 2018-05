زيدان يعتبر الحديث عن انتقال نيمار إلى ريال مدريد “طبيعى”

المتوسط:

اعتبر زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن انتقال نجم باريس سان جرمان، ومنتخب البرازيل نيمار داسيلفا للنادي الملكي أمر طبيعي.

وأشار زيدان إلى أن هذه الشائعة لن تؤثر على استعداد فريقه لنهائي دوري أبطال أوروبا، وقال زيدان في مؤتمر صحفي: “لسنا منشغلين، من الطبيعي الحديث عن ذلك، ما يقال في الخارج لن يمنعنا من الاستعداد للمباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي في 26 مايو الحالي في كييف”.

ولدى سؤاله بخصوص تأكيد شائعات المفاوضات الجارية مع نيمار، رد زيدان: “لا أعرف، لا أعتقد، لأن ما يهمنا الآن هو ما نقوم به في الوقت الحالي”.

وأضاف: “لا أتدخل في ذلك، يجب أن ننهي الموسم جيدا، والباقي سنتحدث عنه فيما بعد”، وردا على سؤال حول “الانسجام” بين نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو في حال التعاقد مع النجم البرازيل، اعتبر زيدان أن “اللاعبين الجيدين سينسجمون دائما”.

ولم يخف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز أبدا حلمه بالتعاقد مع نيمار، وتنشر الصحف الإسبانية يوميا شائعات عن إمكانية انتقال نجم باريس سان جرمان الذي لعب سابقا لمدة أربعة مواسم مع غريم الريال التقليدي برشلونة (2013-2017).

