المتوسط:

كشف موقع Transfermarkt أن مدرب منتخب ألمانيا يواخيم لوف هو صاحب أعلى راتب بين المدربين في كأس العالم 2018، بينما جاء مدرب المنتخب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف في المرتبة الخامسة.

واعتمد الموقع الألماني في إعداد القائمة على راتب المدرب في السنة، حيث يتصدر لوف مع منتخب المانشافت قائمة رواتب المدربين ويتقاضى (3,8 مليون يورو).

ويأتي المدربان البرازيلي تيتي والفرنسي ديديه ديشامب في المركز الثاني والثالث على التوالي بنفس الرقم، يليهم مدرب منتخب إسبانيا جولين لوبتيغوي في المركز الرابع، بينما تمكن المدرب الروسي تشيرتشيسوف من دخول نادي الخمسة الكبار.

وجاءت قائمة المدربين الأعلى أجرا في كأس العالم روسيا 2018 كالتالي:

1- يواخيم لوف “ألمانيا” (3,8 مليون يورو)

2- تيتي “البرازيل” (3,4 مليون يورو)

3- ديديه ديشامب “فرنسا” (3,4 مليون يورو)

4- جولين لوبتيغوي “إسبانيا” (2,9 مليون يورو)

5- ستانيسلاف تشيرتشيسوف “روسيا” (2,5 مليون يورو)

6- فرناندو سانتوس “البرتغال” (2,18 مليون يورو)

7- كارلوس كيروش “إيران” (1,9 مليون يورو)

8- غاريث ساوثغيت “إنجلترا” (1,9 مليون يورو)

9- خورخي سامباولي “الأرجنتين” (1,77 مليون يورو)

10- أوسكار تاباريز “الأوروغواي” (1,7 مليون يورو)

بينما يتقاضى كل من مدربي صربيا وبولندا والسنغال أقل الرواتب في القائمة.

ويفتتح المنتخب الروسي بقيادة تشيرتشيسوف منافسات كأس العالم بمواجهة المنتخب السعودي يوم 14 يونيو، ثم يواجه بعدها المنتخب المصري ومنتخب أوروغواي يومي 19 و25 من الشهر نفسه ضمن المجموعة الأولى … وتفوق مدرب “الدب الروسي” على نظرائه المدربين في مجموعته، إذ يحصل مدرب المنتخب المصري هكتور كوبر على (1.5 مليون يورو) في المركز الحادي عشر، بينما يمنح الاتحاد السعودي مدرب منتخب بلاده أنطونيو بيتزي (1.4 مليون يورو) في المركز الثالث عشر.

The post ننشر قائمة أعلى المدربين أجرا فى كأس العالم .. لوف الأول appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية