نادال يفقد “عرش” التنس

(رويترز)- تجرع رفائيل نادال هزيمة مفاجئة 7-5 و6-3 أمام النمساوي دومينيك تيم في دور الثمانية لبطولة مدريد المفتوحة للتنس اليوم الجمعة وهي نتيجة تعني فقدانه صدارة التصنيف العالمي.

وكان تيم، الذي خسر أمام نادال في دور الثمانية لبطولة مونت كارلو الشهر الماضي، آخر لاعب يهزم النجم الاسباني على الملاعب الرملية وذلك في بطولة روما للاساتذة العام الماضي.

وسجل نادال رقما قياسيا بالفوز في 50 مجموعة متتالية على نوع واحد من أرضيات الملاعب بالتفوق على الأرجنتيني دييجو شوارتزمان أمس الخميس.

وكسر تيم البالغ من العمر 24 عاما ارسال نادال حامل اللقب خمس مرات قبل أن يحسم الفوز بعد نحو ساعتين من اللعب.

وسيتقابل اللاعب النمساوي، المصنف الخامس، مع الجنوب افريقي كيفن أندرسون في الدور قبل النهائي غدا السبت.

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