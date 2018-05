الاتحاد الليبي لكرة القدم يقرر إحالة حكمين للتحقيق

المتوسط:

أصدرت لجنة التحكم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا اليوم الجمعة، بوقف الحكم الدولي محمد رجب والمساعد الثاني عصام الترهوني وإحالتهم للتحقيق.

وأوضحت اللجنة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك، أن القرار جاء على خلفية مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي على ملعب طرابلس الدولي.

وكانت جماهير الأهلي بنغازي، هددت طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الاتحاد في افتتاحية الدور الرباعي المتوج ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، بعد احتساب الحكم محمد رجب لضربة جزاء لصالح فريق الاتحاد، وصفت بـ«الظالمة وغير الصحيحة»، ما أدى إلى فوز الأخير بفارق هدف.

