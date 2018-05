الإصابة تبعد ألفيس عن منتخب السامبا فى مونديال روسيا

المتوسط:

ما تزال لعنة الاصابات تطارد نجوم العالم قبل نهائيات كأس العالم فى روسيا، حيث كشفت تقارير صحفية اليوم الجمعة، أن المنتخب البرازيلى تعرض لصدمة قوية قبل مونديال روسيا 2018، بعد ما أكدت وسائل الإعلام البرازيلية صعوبة لحاق دانى ألفيش نجم باريس سان جيرمان الفرنسى بكأس العالم.

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أنه وفقا لوسائل الإعلام البرازيلية، سيغيب دانى ألفيس عن كأس العالم بسبب الإصابة، التى تعرض الظهير الأيمن فى نهائى كأس فرنسا أمام ليزيربيى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ألفيس لن يتعافى فى الوقت المناسب قبل المونديال، بناء على الزيارة التى قام بها الجهاز الطبى للمنتخب البرازيلى للكشف على اللاعب فى باريس، إذ أثبتت الآشعة التى أجريت له استحالة لحاقه بكأس العالم.

جدير بالذكر أن قرعة المونديال أوقعت المنتخب البرازيلى فى المجموعة الخامسة بصحبة منتخبات كوستاريكا، صربيا، وسويسرا.

