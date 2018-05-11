إحالة طاقم تحكيم مباراة الأهلي والاتحاد إلى التحقيق

طرابلس-العنوان

أصدرت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم، قرارًا اليوم الجمعة، يقضي بوقف الحكم الدولي محمد رجب والمساعد الثاني عصام الترهوني وإحالتهم للتحقيق.

وأوضحت اللجنة، في بيان أطلعت عليه العنوان، أن القرار جاء على خلفية مباراة فريقي الاتحاد والأهلي بنغازي على ملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الدوري الرباعي للتتويج بلقب مسابقة الدوري الممتاز.

وانتهى اللقاء بين فريقي الأهلي والاتحاد بنتيجة هدفين مقابل هدف أثارت خلاله ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد رجب لصالح الاتحاد جدلا واسعا بين الجماهير الرياضية.

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