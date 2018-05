6 أهداف تفصل برشلونة عن الرقم 6000 فى تاريخه بالدورى الإسبانى

المتوسط:

يحتاج فريق برشلونة الإسبانى، لتسجيل 6 أهداف فى المواجهتين المتبقين له فى الموسم الحالى من الدورى الإسبانى للوصول للهدف رقم 6000 فى تاريخه بالمسابقة.

ويلتقى الفريق الكتالونى مع ليفانتى مساء الأحد المقبل، فى الجولة 37 من الدورى الإسبانى، ثم يختتم الموسم الحالى بالجولة 38 والأخيرة أمام ريال سوسيداد على ملعب “كامب نو”، 20 مايو الجارى.

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن برشلونة سجل 5994 هدفا على مدار تاريخ مشاركاته فى الدورى الإسبانى، ويحتاج 6 أهداف فقط لتحقيق إنجاز تاريخى بتسجيل 6 آلاف هدف فى المسابقة.

أضافت الصحيفة أن باريرا أحرز هدف برشلونة الأول فى الدورى الإسبانى عام 1929، ثم سجل ماركوس أوريليو الهدف رقم 1000 عام 1950، وكان الهدف رقم 2000 من توقيع زابالا عام 1964، وبعدها بـ18 عاما أحرز كينى الهدف 3000، وفى عام 1996 سجل آمور الهدف 4000.

أشارت الصحيفة إلى أن هدف برشلونة رقم 5000 فى الدورى الإسبانى جاء من توقيع النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي فى شباك راسينج سانتاندير عام 2009، إذ من الممكن أن يكون الهدف 6000 من توقيع البرغوث أيضا.

