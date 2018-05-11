البرازيل تتلقى ضربة قوية قبيل كأس العالم

(رويترز)- قال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اليوم الجمعة إن المدافع داني الفيس سيغيب عن كأس العالم في روسيا.

وأصيب لاعب باريس سان جيرمان البالغ من العمر 35 عاما في الرباط الصليبي للركبة اليمنى في نهائي كأس فرنسا يوم الثلاثاء الماضي.

وانتقل رودريجو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إلى باريس لفحص اللاعب وقرر ضرورة خضوعه لجراحة بعد تشخيص إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان “من الواضح أن استدعاء داني الفيس لفترة الإعداد والمباريات الودية قبل كأس العالم بات مستحيلا”.

وستخوض البرازيل مباراتين وديتين أمام كرواتيا في الثالث من يونيو حزيران والنمسا في العاشر من الشهر ذاته قبل أن تستهل مشوارها في البطولة أمام سويسرا في 17 يونيو.

وستلتقي بطلة العالم خمس مرات بعدها مع كوستاريكا ثم صربيا.

وخاض الفيس أكثر من مئة مباراة مع المنتخب ويعتبر أحد عناصر الخبرة في الفريق.

ويمثل غيابه ضربة قوية لمدربه تيتي ليس فقط بسبب قدراته في التمريرات العرضية ولكن لدوره المهم في غرفة الملابس لأنه أحد أكثر اللاعبين المحبوبين بالفريق.

ومن المرجح أن يحل مكانه دانيلو لاعب مانشستر سيتي أو فاجنر لاعب كورنثيانز.

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