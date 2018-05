«أهلي بنغازي»: مهزلة التحكيم أمام الاتحاد لن تمر مرور الكرام

المتوسط

قال المدير الرياضي لنادي أهلي بنغازي، الكابتن معتز بن عامر، إن «ما حدث بالأمس من مهازل تحكيمية في مباراة الأهلي والاتحاد لن يمر مرور الكرام».

وأضاف «بن عامر» في بيان، على الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر فيس بوك، أن إدارة الأهلي سوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان حق النادي.

وتابع البيان، أن ما يتم تداوله في الإعلام بصدور قرار إيقاف لبطل المباراة الحكم رجب ومساعده عصام الترهوني واحالتهم إلى التحقيق لا يمثل أي شئ من متطلبات الأهلي، مما يضطرنا إلى رفع كافة التدابير وسوف يتحمل اتحاد الكرة ولجنة التحكيم كافة العواقب لظلم النادي الأهلي.

