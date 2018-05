تسريب عقود نجم الدورى الإنجليزى والكشف عن راتب صلاح مع ليفربول

المتوسط:

سربت صحيفة “ديلى ميل” الإنجليزية، عقود نجوم كبار الدورى الإنجليزى، خلال الصفقات التى أبرمتها الأندية الموسم الماضى، وكان أبرزهم النجم المصرى محمد صلاح.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية، أن راتب محمد صلاح هو 123 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا، وقد حصل على 2.5 مليون إسترلينى مكافأة بخلاف الراتب.

وأشارت الصحيفة إلى أن المكافأة التى حصل عليها الفرعون المصرى، جاءت كبند فى عقده يتيح له الحصول على مبلغ 2.5 مليون إسترلينى حال وصوله للهدف 35 مع ليفربول، وقد نجح الدولى المصرى فى تخطى هذا الرقم والوصول لـ43 هدفا مع الريدز فى مختلف المسابقات.

ورفع محمد صلاح رصيده من الجوائز الفردية هذا الموسم إلى 32 جائزة بعد تتويجه بلقب الأفضل فى ليفربول عن موسم 2017 – 2018 باختيار اللاعبين وتصويت الجماهير.

واقترب نجم الكرة المصرية من الحصول على لقب هداف البريميرليج، إذ تتبقى جولة واحدة من الدورى الإنجليزى ستقام الأحد، ويتصدر ترتيب الهدافين بـ31 هدفا بفارق 3 عن الوصيف هارى كين نجم توتنهام.

