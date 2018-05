نادي أهلي بنغازي يطالب باعتذار رسمي وشطب حكم مباراة الاتحاد  

المتوسط

نشر الحساب الرسمي لنادي أهلي بنغازي على فيس بوك بيانًا استنكر خلاله الأحداث التي جرت خلال مباراة الأهلي والاتحاد بطرابلس الخميس 10 مايو، ضمن مباريات الدور الرباعي لنهائيات الدوري الليبي لكرة القدم.

وأوضح البيان، أن تلك المباراة اتخذت مسارًا معاكسًا لمات وقعته الجماهير الرياضية وإدارة النادي، حيث وضحت الإدارة التحكيمية العاجزة المنحازة بشكل لا غبار عليه من خلال القرارات المتحيزة ضد النادي الأهلي وتتضح باحتساب ركلة الجزاء (الظالمة) لفريق الاتحاد في الدقيقة 59 من الشوط الثاني وتبين أنها غير صحيحة.

وطالب البيان، الاتحاد الليبي لكرة القدم، بإلغاء المباراة وإعادتها من قبل لجنة المسابقات العامة طبقًا للوائح العامة للمسابقات، وأيضًا إقالة رئيس لجنة التحكيم وحلها وإعادة تشكيلها، وتقديم اعتذار رسمي من مجلس إدارة اتحاد الكرة الليبي ولجانه المختصة للنادي الأهلي.

كما طالب البيان، بإدانة وشطب حكم المباراة محمد رجب وطاقم التحكيم ومساعديه ومراقب المباراة.

