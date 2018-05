‎نادي خليج سرت الليبي‎ يقيم حفل تأبين مفتاح الحسناوي

المتوسط

أقام ‎نادي خليج سرت الليبي‎، مساء اليوم الجمعة 11 مايو، بمقر النادي، حفل تأبين فقيد الرياضة في مدينة سرت مفتاح سالم الحسناوي.

شهد حفل التأبين حضور المهندس الصديق بن إسماعيل، رئيس مجلس الإدارة بنادي خليج سرت، وأحمد سعد غيث، نائب رئيس مجلس الإدارة بالنادي، وعقيلة مصباح محمد رئيس اللجنة الفنية بالنادي المكلف، ومسعود محمد الرماش مدير الكرة بالنادي.

كما شهد الحفل حضور الهادي أسويطي نائب رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم خليج سرت، وحضور نخبة ممن أداروا دفة رئاسة النادي في فترات سابقة، كما شهد الحفل إلقاء العديد من الكلمات التي التي ثمنت الدور الذي قام به الحسناوي في نادي خليج سرت بصورة خاصة وفي الرياضة بصورة عامة.

