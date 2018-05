الاتحاد يتخطى أهلي بنغازي بهدفين لهدف

المتوسط:

حصد فريق الاتحاد نقاط الفوز فى مباراته الاولى امام ضيفه فريق الأهلي ببنغازي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الافتتاحية التى جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس بملعب طرابلس الدولي.

فبعد انتهاء زمن الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون اهداف أفتتح فريق الاهلى ببنغازي باب التسجيل اولا عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح لاعبه ابراهيم ابودبوس ثم نجح فريق الاتحاد في تعديل النتيجة عبر ركلة جزاء أيضا نفذها بنجاح لاعبه محمد الطبال وفى الدقيقة 88 تمكن فريق الاتحاد من احراز هدف الفوز الثانى عن طريق رأسية مدافعه ” احمد التربي ” ليكتمل اللقاء بفوز فريق الاتحاد بهدفين لهدف ليضع اول ثلاث نقاط فى رصيده في أفتتاح منافسات مربع التتويج بلقب هذا الموسم.

