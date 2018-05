والد نيمار يستعين بـ”مهندس الصفقات” لنقل نجله إلى ريال مدريد

المتوسط:

كشفت صحيفة ليبراسيون الفرنسية أن والد نيمار التقى منذ أسبوعين في باريس مع وكيل الأعمال ومهندس الصفقات الشهير بيني زاهافي وذلك من أجل الاستعداد لعملية رحيل نجم السامبا لريال مدريد.

ولعب زاهافي دورا محوريا في نقل نيمار الصيف الماضي لسان جيرمان قادما من برشلونة، في صفقة هي الأغلى في التاريخ (222 مليون يورو)، ويبدو الآن أن نفس الشخص هو من سيعيد جوهرة السيلساو لإسبانيا، ولكن هذه المرة من أجل ارتداء قميص الميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار يريد الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية، وليس أمامه سوى ريال مدريد للجوء إليه، لأن عودته لناديه السابق برشلونة أصبحت مستحيلة بحسب الصحيفة، كما أنه لا يفضل الانتقال للدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن أن العملاق الألماني بايرن ميونخ لم يفكر أبدا في الحصول على خدمات صاحب الـ26 عاما.

