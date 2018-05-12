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يوفنتوس في ضيافة روما ونابولي يصطدم بسامبدوريا

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في الجولة ماقبل الأخيرة من الكالشيو ستتجه الأنظار لملعب الأولمبيكو الذي سيكون شاهدا على قمة هذه الجولة بين اليوفي وروما.

اليوفي يرغب في حسم اللقب من بوابة هذا اللقاء بينما تنصب طموحات روما من أجل اقتلاع ورقة التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم وسط منافسة شديدة من جاره لاتسيو وفريق مدينة ميلانو الأخر الإنتر، لتملئ مباراة يوفي روما بالتشويق والإثارة المنتظرة.

ويحل نابولي ضيفا على سامبدوريا بطموح تحقيق النقاط الثلاث وانتظار هدية تقدم له من ملعب الأولمبيكو، الفريق فعل الصعب منذ جولتين وأحرج اليوفي على أرضه لكن الاستمرارية في حصد النقاط وتفادي التعثرات هي التي تنقص فريق الجنوب الإيطالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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